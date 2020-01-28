Kaçak balık avcısı jandarmaya yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, av yasağının olduğu Söğütlü Çayı’nın ilçeye bağlı İkizpınar Mahallesi kesiminde kaçak balık avı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile birlikte ihbarda belirtilen bölgeye giden jandarma ekipleri, yaptıkları kontrollerde T.D. (31) adlı şahsın serpme ile çayda balık tuttuğunu tespit etti. Şahsın tuttuğu 55 adet balığa ve avda kullandığı malzemelere el konuldu.

T.D. hakkında Su Ürünleri Kanunu’na muhalefet suçundan idari işlem başlatıldı.