Kaçak avlanan 6 şahsa işlem yapıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Göksun Şefliği ekiplerinin sorumluluk sahasındaki avlak ve bölgelerdeki av denetimleri aralıksız olarak sürüyor. Ekiplerin farklı zamanlarda yaptıkları kontrollerde yasadışı av yaptıkları tespit edilen dört kişi yakalandı. Söz konusu şahısların tüfeklerine, mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konuldu.

Ekipler, başka bir bölgedeki koruma kontrol çalışmalarında belgesiz olarak öter ardıç kuşu avlayan 2 şahıs yakaladı. Bu şahısların da avda kullandıkları 2 tüfeğe el konuldu.

Yasadışı olarak avlanan 6 şahsa, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na muhalefet suçundan idari işlem başlatıldı.