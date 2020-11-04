banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kaçak avlanan 5 kişiye işlem yapıldı

Keklik, yaban tavşanı ve ördek türlerinin avının açılmasıyla birlikte denetimlerini sıklaştıran Doğa Koruma ve Milli Parklar Göksun Şefliği ekipleri, 5 şahsa yasadışı avlandıkları gerekçesi ile idari para cezası kesti.

Kaçak avlanan 5 kişiye işlem yapıldı
banner17
 Bölgede bıldırcın ve üveyikten sonra keklik, yaban tavşanı ve ördek türlerinin av sezonunun başlamasıyla birlikte Doğa Koruma ve Milli Parklar Göksun Şefliği ekipleri, bu yöndeki denetimlerine aralıksız olarak devam ediyor. Denetimlerde, ava çıkan şahısların izin belgeleri ve limitlere uyup uymadıkları kontrol ediliyor. Av sezonunun başlamasıyla birlikte ava açık avlaklarda yapılan denetimlerde avlanan şahıslar kontrol edildi. 5 şahsa, 4915 Sayılı Kara Avcılığına muhalefet suçundan yasal işlem yapıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Elbistan ve Göksun Şefliği ekiplerinin, yasadışı avcılığın önlenmesine yönelik çalışmalarının 7 gün 24 esasına göre süreceği belirtildi.  


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Kaçak Avlanan 5 Kişiye Işlem Yapıldı