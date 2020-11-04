Kaçak avlanan 5 kişiye işlem yapıldı

Bölgede bıldırcın ve üveyikten sonra keklik, yaban tavşanı ve ördek türlerinin av sezonunun başlamasıyla birlikte Doğa Koruma ve Milli Parklar Göksun Şefliği ekipleri, bu yöndeki denetimlerine aralıksız olarak devam ediyor. Denetimlerde, ava çıkan şahısların izin belgeleri ve limitlere uyup uymadıkları kontrol ediliyor. Av sezonunun başlamasıyla birlikte ava açık avlaklarda yapılan denetimlerde avlanan şahıslar kontrol edildi. 5 şahsa, 4915 Sayılı Kara Avcılığına muhalefet suçundan yasal işlem yapıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Elbistan ve Göksun Şefliği ekiplerinin, yasadışı avcılığın önlenmesine yönelik çalışmalarının 7 gün 24 esasına göre süreceği belirtildi.