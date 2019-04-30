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Kaçak avladıkları keklik ve tuzaklara el konuldu

Nurhak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak olarak avlandığı belirlenen 10 adet keklik ile keklik yakalamada kullanılan tuzak ele geçirdi.

Kaçak avladıkları keklik ve tuzaklara el konuldu

Edinilen bilgiye göre, Nurhak ilçesine bağlı Kullar Mahallesi’nde yol devriyesi sırasında 27 plakalı bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, kafes içerisinde kaçak olarak avlanmış 10 adet keklik ile 50 keklik yakalama özelliğine sahip 2 top tuzak ele geçirildi. Kaçak avlanan kekliklerle ilgili olarak araçta bulunan şahısların M.Y., A.Ö. ve Z.E. isimli şahısların keklikleri Ekinözü ilçesi kırsalında yakaladıkları belirlendi. Kekiklere ve tuzaklara el konulurken 3 şahsa da 4915 sayılı Kara Avcılığı kanununa muhalefet suçundan idari para ve tazminat cezası kesileceği öğrenildi.

Ele geçirilen keklikler ve diğer tuzak malzemeleri, Göksun Av Koruma ve Milli Parklar İşletme Şefliğine teslim edilecek.

 




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Zekeriya 3 hafta önce

Keklikler ölümü dirimi onu da yazın

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