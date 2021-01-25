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Kaçak avcılar yine boş durmadı

Elbistan’da keklik ve tavşan avı yasak olmasına rağmen usulsüz şekilde avlanan 3 şahsa, idari para cezası kesildi.

Kaçak avcılar yine boş durmadı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Elbistan Şefliği ekipleri, av koruma ve kontrol faaliyetleri esnasında 3 şahsın usulsüz şekilde avlandığını tespit etti. Söz konusu şahıslara, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na muhalefet suçundan idari para cezası kesildi. Usulsüz avda kullanılan 2’si yarı otomatik, 1’i de tek kırma olarak adlandırılan 3 tüfeğe ise mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konuldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Elbistan Şefliği ekiplerinin, yasadışı avcılıkla mücadelesinin aralıksız olarak devam edeceği belirtildi.

 


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Kaçak Avcılar Yine Boş Durmadı