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Kabaağaç'ta kaza: 1'i çocuk 3 yaralı

Elbistan-Göksun karayolunda bir aracın önünde seyreden otomobile arkadan çarpması sonucu yaşanan trafik kazasında 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kabaağaç'ta kaza: 1'i çocuk 3 yaralı
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 Elbistan-Göksun karayolunda bir aracın önünde seyreden otomobile arkadan çarpması sonucu yaşanan trafik kazasında 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kabaağaç Mahallesi kesiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İhsan K.  idaresindeki 16 E 5455 plakalı araç,  Göksun'dan Elbistan istikametine seyir halindeyken önünde ilerleyen Hatice Y'nin kullandığı 23 HY 046 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki tarlaya girerek durabildi. Kazada sürücü İhsan K. ile otomobilde bulunan Dilek K. ve 9 yaşındaki Zümra Y. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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