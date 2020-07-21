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Jeneratörle kaçak balık avına 5 bin lira ceza

Elbistan’da, avlanmanın yasak olduğu Söğütlü Çayı’nda jeneratörle balık avına giden bir kişi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

Jeneratörle kaçak balık avına 5 bin lira ceza
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 Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, balık avının yasak olduğu Ceyhan Nehri ve Söğütlü Çayı’ndaki denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor. Ekipler, Söğütlü Çayı’nın İkizpınar Mahallesi bölgesinde bir şahsın jeneratörle balık avı yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. İlçe tarım ve jandarma ekipleri, bölgede yaptıkları çalışmada yasadışı balık avı için kullanılan bir jeneratöre ele geçirdi. Olayla ilgili bulunan bir şahsa da, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununa muhalefet suçundan 5 bin lira idari para cezası kesildi.

Elbistan İçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, bölgedeki iç akarsulardaki kaçak balık avı denetimlerinin kesintisiz şekilde süreceği bildirildi.



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Jeneratörle Kaçak Balık Avına 5 Bin Lira Ceza
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Zülküf Karakoca 2 hafta önce

Bu nasıl bir adilik arkadaş ayıp yav sizde hicmi Allah korkusu yok en büyük cezayı yazın

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duyarlı vatandaş 2 hafta önce

bence ceza az olmuş..

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duyarlı vatandaş 2 hafta önce

elbistanın kaynarca bölgesine gece serpme ağı atılıyor park yapmak için gelen arçların bagajında serpme dikkatimi çekti .ne yazıkki plakasını almak aklıma gelmedi.piknik yapmış gibi görünüyor bir dakika içerisinde attıgı ile çıkardıgı gibi bagaja atıyor.. görende şişe vb gördügü zaman oturmaya gelmiş izlenimi veriyorlar.

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Elbistanli 2 hafta önce

Yapmayin güzel abilerim kardeslerim elektrik büyük baliklarla beraber kücükleride diger canlilarida tarimar ediyor lütfen yapmayin.

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Seferoğulları 2 hafta önce

Bence az valla enaz üç ayda içerde yatsın yada onbin olsun cezalar

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Mehmet 2 hafta önce

Geçen hafta antepten gelip oltayla balık tutanlara 7 bin lira ceza versin jeneratörle balık tutana 5 bin lira verin ne güzel adalet elektirikle balık avlayanlara guzel teşfik pirimi olmuş

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Coşkun 2 hafta önce

Kardeşim 1 kişi jeneratör ile ava mı gider çok saçma elektriği suya kim verecek, balıkları kim tutacak yüzeye çıkan balıklar akar gider. Saçma iş. Ben pek inanmadım

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