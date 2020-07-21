Jeneratörle kaçak balık avına 5 bin lira ceza

Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, balık avının yasak olduğu Ceyhan Nehri ve Söğütlü Çayı’ndaki denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor. Ekipler, Söğütlü Çayı’nın İkizpınar Mahallesi bölgesinde bir şahsın jeneratörle balık avı yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. İlçe tarım ve jandarma ekipleri, bölgede yaptıkları çalışmada yasadışı balık avı için kullanılan bir jeneratöre ele geçirdi. Olayla ilgili bulunan bir şahsa da, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununa muhalefet suçundan 5 bin lira idari para cezası kesildi.

Elbistan İçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, bölgedeki iç akarsulardaki kaçak balık avı denetimlerinin kesintisiz şekilde süreceği bildirildi.





