Elbistan İçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, bölgedeki iç akarsulardaki kaçak balık avı denetimlerinin kesintisiz şekilde süreceği bildirildi.
Jeneratörle kaçak balık avına 5 bin lira ceza
Elbistan’da, avlanmanın yasak olduğu Söğütlü Çayı’nda jeneratörle balık avına giden bir kişi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.
21 Temmuz 2020 Salı 17:56
Elbistan İçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, bölgedeki iç akarsulardaki kaçak balık avı denetimlerinin kesintisiz şekilde süreceği bildirildi.
bence ceza az olmuş..
elbistanın kaynarca bölgesine gece serpme ağı atılıyor park yapmak için gelen arçların bagajında serpme dikkatimi çekti .ne yazıkki plakasını almak aklıma gelmedi.piknik yapmış gibi görünüyor bir dakika içerisinde attıgı ile çıkardıgı gibi bagaja atıyor.. görende şişe vb gördügü zaman oturmaya gelmiş izlenimi veriyorlar.
Yapmayin güzel abilerim kardeslerim elektrik büyük baliklarla beraber kücükleride diger canlilarida tarimar ediyor lütfen yapmayin.
Bence az valla enaz üç ayda içerde yatsın yada onbin olsun cezalar
Geçen hafta antepten gelip oltayla balık tutanlara 7 bin lira ceza versin jeneratörle balık tutana 5 bin lira verin ne güzel adalet elektirikle balık avlayanlara guzel teşfik pirimi olmuş
Kardeşim 1 kişi jeneratör ile ava mı gider çok saçma elektriği suya kim verecek, balıkları kim tutacak yüzeye çıkan balıklar akar gider. Saçma iş. Ben pek inanmadım
Bu nasıl bir adilik arkadaş ayıp yav sizde hicmi Allah korkusu yok en büyük cezayı yazın