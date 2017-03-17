Jeneratörle kaçak avlanan Suriyeliler kıskıvrak yakalandı

Ceyhan Nehri’nde jeneratörle kaçak avcılık yapan Suriye uyruklu 3 şahıs, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma Timi’nin yaklaşık 1 aylık sıkı takibi sonunda yakayı ele verdi.

S.S. Soysallı Kandil Mahalleleri Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ahmet Alkaya, yakalanan kaçak avcıların, tuttukları balıkları satana kadar uzun süre sağlıksız koşullarda muhafaza ettiklerini ve böylece halk sağlığını tehlikeye düşürmelerinin önüne geçildiğini söyledi.

Edinilen bilgi ve iddialara göre, ülkelerindeki iç savaştan kaçarak bölgeye yerleşen Suriye uyruklu 3 mülteci, tekne ile açıldıkları Ceyhan Nehri’nde jeneratör yardımıyla kaçak avcılık yapmaya başladı. Tuttukları balıkları da Elbistan başta olmak üzere Afşin ve Göksun ilçelerinde satan Suriyeli kaçak avcılar, bölge halkının uyarılarına rağmen jeneratörle balık avlamaya devam etti. Şikayetlerin artması üzerine Kahramanmaraş İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma Timi, Ceyhan Nehri’nin av yapılan bölgelerinde denetimlerini sıklaştırdı. 3 kişi oldukları belirtilen kaçak balıkçılar, Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma Timi’ndeki ekiplerin özel çalışmasıyla Ceyhan Nehri’nde avda kullandıkları malzemelerle birlikte kıskıvrak yakalandı. Kaçak balıkçılarla birlikte avda kullandıkları kayık, jeneratör ve gibi diğer av malzemelerine el konuldu.

Kaçak balıkçıların yakalanmasının ardından bir açıklama yapan S.S. Soysallı Kandil Mahalleleri Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ahmet Alkaya, jeneratörle avcılık yapmanın balıkların neslinin kuruması anlamına geldiğini ifade etti.

Suriyeli kaçak avcıların yaklaşık 1 aydır Ceyhan Nehri’nde bu şekilde yasa dışı avlandıklarını kaydeden Alkaya, şöyle konuştu:

“Bu şahıslar, bir aydan bu yana Ceyhan Nehri’nde jeneratörle avcılık yapıyorlardı. Jeneratörle balık avlamak, kanunen yasak olduğu kadar balık nesli için de büyük tehlike doğuruyor. Vicdanı olan bir kişinin bu şekilde avlanmaya rıza göstermemesi gerekir. Ancak Suriyeli kaçak avcılar, bölge halkının ikazlarına aldırış etmeden sorumsuzca davranarak balık tutmaya devam ettiler. Bu şahıslar, tuttukları balıkları, buzla muhafaza etmeden sağlıksız koşullarda bekletip avdan sonra Elbistan’da satıyorlardı. Elbistan’da satamadıkları balıkları, bozulup bozulmadığını umursamadan Afşin ve Göksun ilçelerine götürüyorlardı. Bu da yetmezmiş gibi, satılmayan balıkları günler sonra tekrar Elbistan’a getirip yeni tutulmuş gibi insanlara satıyorlardı. Bu durumdan haberdar olmayan vatandaşlar da fiyatı ucuz diye bozulmuş balık alabiliyordu. Bu da sağlık sorunlarını beraberinde getiriyordu.”

Kaçak avcıların yakalanmasıyla birlikte rahat nefes aldıklarını kaydeden Başkan Alkaya, “Kaçak avcılar, malzemeleri ile birlikte yakalandı. Biz de rahat bir nefes aldık. Hem balık popülasyonu korunacak hem de insanlar sağlıksız balık yemeyecek. Kahramanmaraş İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma Timi, Ceyhan Nehri’nde denetimlerine devam edecek. Kaçak avcıların yakalanmasındaki gayretleri ve özverili çalışmalarından dolayı Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma Timi’ndeki görevlilere teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.