Jandarmanın uygulamada ele geçirdiği balıklar imha edildi

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kullar Mahallesi civarında yol devriyesi yapan Nurhak İlçe Jandarma Komutanlığı görevlileri, 38 plakalı bir kamyoneti durdurdu. C.K. isimli şahsın kullandığı kamyonette yapılan araçta yapılan aramada, yaklaşık 1.200 kilogram yayın ve aynalı sazan cinsi balık bulundu. Balıkların, Kars ilinden tutulduğu ve sürücü C.K. tarafından Kayseri’ye götürüldüğü tespit edildi. Menşei şahadetnamesi olmayan balıkların 3 gündür kamyonet içerisinde sağlıksız ve hijyen kurallarına uymadan taşındığının ortaya çıkması üzerine, Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü’ne bilgi verildi. Balıklara imha edilmek üzere el konuldu.

Sürücüye ise 1.635 TL para cezası kesildi.