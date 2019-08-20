banner136
banner138
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Jandarmanın tedbirleri meyvesini verdi

Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı’nca sürdürülen ‘Düğün ve Asker Evi Yas Evi Olmasın’ projesi kapsamında düğünlerde silaha sarılma oranında ciddi düşüş yaşandığı belirtildi.

Jandarmanın tedbirleri meyvesini verdi
banner145
banner143

Elbistan’da düğün, nişan ya da asker uğurlama gibi törenlerde eğlence adı altında insanların canını ya da malını hiçe sayarak rastgele havaya silah atma alışkanlığının önüne geçmek için birçok kurum ve kuruluş ortak çalışmalar sürdürüyor. Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı da sorumluluk sahasında bulunan mahallelerde bu tür törenlerin, sevincin yerine acının ya da hüznün adresi olmaması için büyük gayret gösteriyor. Kahramanmaraş Valiliği’nin başlattığı ‘Düğün ve Asker Evi Yas Evi Olmasın’ projesi çerçevesinde, birçok insanın hayatında acı ve gözyaşı bırakma olasılığını barındıran düğünde havaya rastgele silah atma alışkanlığının önüne geçmek isteyen Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, denetimlerine devam ediyor.

Gelenek adı altında sürdürülen bu kötü alışkanlığı tamamen ortadan kaldırmak için mahallelerde broşür dağıtan ve cami, çayevi ve otobüs durakları gibi vatandaşların yoğun olarak bulunduğu noktalara da afişler asan Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, düğün ve nişan gibi kutlamalarda sivil ekiplerle de denetimler yapıyor. Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, eğlendirmekten çok birçok acının sebebi olabilecek bu kötü alışkanlığın önüne geçilmesi için denetimlerini yaz dönemi boyunca sürdürdü. En üst seviyeye çıkarılan denetimlerde, düğünlerde kamera çekimi yapan ekiplerin görüntüleri de jandarma tarafından arşivlendi. Tüm uyarılara rağmen düğünlerde silah atmaya devam eden kişilere de gerekli cezai işlemler uygulandı. Sıkı denetimler ve vatandaşların bu konudaki duyarlılığının artması, düğünde silah sıkılması oranını da ciddi şekilde düşürdü.

Elbistan İlçe jandarma Komutanlığı ekiplerinin, düğün ve nişan gibi törenlerle ilgili denetimlerinin sezon boyunca devam edeceği bildirildi.

 


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Mehmet 3 gün önce

Ketizmende sabaha kadar sıktılar ama jandarma yok.Guldurmeyin milleti jandarma birşey yapamiyor

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Misafir Avatar
ASİL 5 saat önce @Mehmet

Ketizmenin bir dokunulmazlığımı var silah sıkılmadığı gün yok.Ama yönetenler duymuyor,görmüyor,bilmiyor.

Beğenmedim! (0)
Avatar
Vatandaş 3 gün önce

Evrakta düşüş var. Çünkü denetim Yok. Denetlemezsen görmezsin. Gerçekte aynı hız devam

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Vatandas 3 gün önce

Tedbirler güzel yalniz boşluk çok her düğüne iki sivil bekçi gonderin bakalim ne oluyor havai fisekler yasaklansin saat oniki havai fisekle silahi beraber atiyor

Cevapla
Beğenmedim! (1)
Avatar
elbistanlı 3 gün önce

devletimiz bulgur fişeğini yasaklasın ve sosyal medya ve internetten pompalı tüfek ve kurusıkı alımındaki kolaylığı incelesin.ruhsatsız satışı sıkı denetlesin yeter.
en güzeli bu.
yetkililere sesleniyorum.
bulgur fişeğini yasaklayın.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Kadir 3 gün önce

" Sezon boyunca " değil ; bu uygulama her zaman ciddi şekilde devam etmelidir. Güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum.

Cevapla
Beğenmedim! (0)

banner129

banner116