Jandarmanın tedbirleri meyvesini verdi

Elbistan’da düğün, nişan ya da asker uğurlama gibi törenlerde eğlence adı altında insanların canını ya da malını hiçe sayarak rastgele havaya silah atma alışkanlığının önüne geçmek için birçok kurum ve kuruluş ortak çalışmalar sürdürüyor. Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı da sorumluluk sahasında bulunan mahallelerde bu tür törenlerin, sevincin yerine acının ya da hüznün adresi olmaması için büyük gayret gösteriyor. Kahramanmaraş Valiliği’nin başlattığı ‘Düğün ve Asker Evi Yas Evi Olmasın’ projesi çerçevesinde, birçok insanın hayatında acı ve gözyaşı bırakma olasılığını barındıran düğünde havaya rastgele silah atma alışkanlığının önüne geçmek isteyen Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, denetimlerine devam ediyor.

Gelenek adı altında sürdürülen bu kötü alışkanlığı tamamen ortadan kaldırmak için mahallelerde broşür dağıtan ve cami, çayevi ve otobüs durakları gibi vatandaşların yoğun olarak bulunduğu noktalara da afişler asan Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, düğün ve nişan gibi kutlamalarda sivil ekiplerle de denetimler yapıyor. Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, eğlendirmekten çok birçok acının sebebi olabilecek bu kötü alışkanlığın önüne geçilmesi için denetimlerini yaz dönemi boyunca sürdürdü. En üst seviyeye çıkarılan denetimlerde, düğünlerde kamera çekimi yapan ekiplerin görüntüleri de jandarma tarafından arşivlendi. Tüm uyarılara rağmen düğünlerde silah atmaya devam eden kişilere de gerekli cezai işlemler uygulandı. Sıkı denetimler ve vatandaşların bu konudaki duyarlılığının artması, düğünde silah sıkılması oranını da ciddi şekilde düşürdü.

Elbistan İlçe jandarma Komutanlığı ekiplerinin, düğün ve nişan gibi törenlerle ilgili denetimlerinin sezon boyunca devam edeceği bildirildi.