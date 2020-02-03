banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya’dan getirdiği uyuşturucu maddeyi Afşin’de satmak isteyen kadını içinde bulunduğu otobüste yakaladı. Hakim karşısına çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
Balik Dunyasi Reklam

Alınan bilgilere göre, Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya’dan aldığı uyuşturucuyu Afşin’de satmak için gelen N.S.’yi (32) takibe aldı. N.S.’nin içerisinde bulunduğu otobüs Erçene Mahallesine geldiğinde durduruldu. Şahsın üzerinde yapılan armada, uyuşturucu madde ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan N.S. ifadesinin alınmasının ardından, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Elbistan E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

Jandarmanın, uyuşturucu ve uyuşturucu madde ticaretinin engellenmesine dönük faaliyetlerinin aralıksız olarak devam edeceği bildirildi.


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.