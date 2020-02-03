Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Alınan bilgilere göre, Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya’dan aldığı uyuşturucuyu Afşin’de satmak için gelen N.S.’yi (32) takibe aldı. N.S.’nin içerisinde bulunduğu otobüs Erçene Mahallesine geldiğinde durduruldu. Şahsın üzerinde yapılan armada, uyuşturucu madde ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan N.S. ifadesinin alınmasının ardından, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Elbistan E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.
Jandarmanın, uyuşturucu ve uyuşturucu madde ticaretinin engellenmesine dönük faaliyetlerinin aralıksız olarak devam edeceği bildirildi.