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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin müşterek olarak düzenlediği uyuşturucu operasyonunda esrar, kenevir tohumu ve Hint keneviri ile bir adet de ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri, Elbistan’a bağlı Kalealtı Mahallesi’nde bir şahsın evinde esrar imalatı ve ticareti yaptığı istihbaratı üzerine harekete geçti. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden narkotik köpeği Atos’un da katılımı ile söz konusu ikamete operasyon düzenlendi. C.B. isimli şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada; 2 kilo 170 gram esrar maddesi, 230 gram kenevir tohumu, bahçede dikili vaziyette 23 kök Hint keneviri ve 1 de ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak C.B. isimli şahıs gözaltına alınarak yasal işlem başlatıldı.


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