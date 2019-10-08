Jandarmadan traktör sürücülerine ‘hayati’ uyarı

Hem traktör sürücülerinin hem de trafikte seyreden diğer sürücülerin can ve mal güvenliğini sağlamak için 12 başlıktan oluşan önlemlerin sıralandığı broşürleri, çiftçilere dağıtan trafik timleri, traktörlerle römorklarda reflektör ve tepe lambası kullanımının hayat kurtardığına vurgu yaptı.

Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, pancar sezonunun başladığı bu dönemlerde kazalara karışan araçların büyük çoğunluğunu traktör ve traktöre bağlı olarak kullanılan tarım araçlarının oluşturması nedeniyle çiftçiler ve sürücülerde farkındalık oluşturmak için bir dizi çalışmaya imza attı. Trafik timleri, 12 başlıktan oluşan ve traktörlerin trafikte güvenli bir şekilde seyretmesi için alınması gereken önlemlerin yer aldığı broşür hazırladı. Bu broşürler, uygulama noktalarında traktör sürücülerine dağıtılırken aynı zamanda da vatandaşların yoğun olarak bulunduğu ve görebilecekleri petrol istasyonu, çay ocağı, lokanta ve benzeri işyerlerine asıldı.

Sürücülerle yüz yüze yaptıkları çalışmalarda, karayoluna çıkan traktörlerin diğer sürücüler tarafından fark edilmesinin önemine işaret eden Trafik Timleri, özellikle reflektör kullanımı, kabin kullanımı, tepe ikaz lambası kullanımı, çok sayıda römork kullanılmaması, römorklarda insan taşınmaması gibi konularda uyarılarda bulundular. Traktörlerin ulaşım aracı olarak değil de tarımda yük taşıma aracı olarak kullanılmasının kazalarda can kaybının önleyeceğini, reflektörsüz ve ışık donanımı eksik traktörün karayolunda seyreden diğer sürücüler için ölümcül kaza sebebi olduğunun altını çizdiler.

Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, şu konuların üzerinde özellikle durdular:

“Traktörünüzü sürücü belgesi olmayan şahısların ve çocuklarınızın sürmesine izin vermeyiniz. Traktörünüzün sigorta ile muayenesini yaptırınız ve traktör ile römork arasındaki elektrik bağlantı kablosunu takınız. Traktörünüze 2 adet standartlara uygun reflektör takınız. Traktörünüze şartlara uygun olarak yanıp sönen, flaşörlü, sarı ışıklı, dönerli uyarı lambası takınız. Traktörünüze 1 adetten fazla römork takmayınız. Fazla römork, traktörün fren sistemini etkileyecek ve manevra yapmanızı zorlaştıracaktır. Tarım ürünlerinizi römorkunuza kasa seviyesini geçmeyecek şekilde yükleyiniz. Yola düşen bir ürünün kazaya sebebiyet verebileceğini unutmayınız.

Traktörünüzün üzerine ve römorkunuzda yük üzerine yolcu almayınız. Traktörünüzün lastikleri çamurlu durumda yola çıkmayınız. Traktörünüzü ve römorkunuzu kesinlikle yol üzerine ve acil bir durum olmadığı sürece banket üzerine bırakmayınız.”

Trafik timleri, biçerdöver operatörlerinden de araçlarını kesinlikle gece saatlerinde karayoluna çıkarmamalarını ve gündüz de ön tablasını sökmeden trafikte seyretmemelerini istedi.











