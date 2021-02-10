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Jandarmadan toplu taşıma araçlarına sivil denetim

Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı sivil trafik ekipleri, ilçede yolcu taşımacılığı yapan minibüs ve otobüslere yönelik olarak denetimlerde bulundu.

Jandarmadan toplu taşıma araçlarına sivil denetim
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Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı sivil trafik ekipleri, sorumluluk sahasında kalan karayollarında denetimler gerçekleştirdi. Trafik kazalarının önlenmesi ve sürücülerde algılanan yakalanma duygusunun oluşturulması maksadıyla yapılan denetim ve uygulamalarda şoförlerin kural ihlali yapıp yapmadığı, yolcuların emniyet kemeri kullanıp kullanmadıkları ve şoför ve yolcuların pandemi kurallarına uyup uymadıkları hususları kontrol edildi. Uygulamada şoför ve yolculara uyulması gereken kurallar konusunda bilgilendirme yapıldı. Uygulama sonucunda emniyet kemeri kullanmayan araç şoförüne trafik idari para cezası kesildi.

Kazaların önlenmesi amacıyla sivil olarak icra edilen denetimlerin aralıksız sürdürüleceği belirtildi.




 


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Jandarmadan Toplu Taşıma Araçlarına Sivil Denetim