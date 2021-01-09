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Jandarmadan tarihi eser operasyonu, satmak isterken yakalandılar

Afşin ilçesinde, Helenistik döneme ait 111 sikke ile Osmanlı dönemine ait kasaturayı satmak için müşteri arayan 2 şahıs, jandarma tarafından yakalandı.

Jandarmadan tarihi eser operasyonu, satmak isterken yakalandılar
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Afşin ilçesinde, Helenistik döneme ait 111 sikke ile Osmanlı dönemine ait kasaturayı satmak için müşteri arayan 2 şahıs, jandarma tarafından yakalandı.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Afşin ilçesine 2 şahsın tarihi eser satmak için müşteri aradıkları bilgisi üzerine harekete geçti. Jandarma ekipleri, 2 şahsın içinde bulunduğu otomobili bağlı Karagöz Mahallesi mevkiinde durdurdu. Araçta yapılan aramada, Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen 111 sikke ile Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen kasatura ele geçirildi. Araçtaki şahıslar ise gözaltına alındı.

Ele geçirilen tarihi eserlerin ise soruşturmanın ardından Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.


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