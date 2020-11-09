Jandarmadan tarihi eser operasyonu

Nurhak'ta tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alınırken 35 adet sikke, 2 adet yüzük ve 10 adet de tarihi obje ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nurhak'a bağlı Kullar Mahallesi'nde G.H. (37) isimli şahsın elinde bulunan tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı yönündeki bilgi üzerine çalışma başlattı.
Araştırma sonucunda şüpheli şahsın kullandığı araç jandarma ekiplerince durduruldu. Araçta yapılan aramada 35 adet sikke, 2 adet yüzük, 10 adet çeşitli tarihi obje ele geçirildi.
Gözaltına alınan G.H. hakkında yasal işlem başlatıldı.