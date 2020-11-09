Jandarmadan tarihi eser operasyonu Nurhak'ta tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alınırken 35 adet sikke, 2 adet yüzük ve 10 adet de tarihi obje ele geçirildi.

09 Kasım 2020 Pazartesi 16:38