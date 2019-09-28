Jandarmadan küçük öğrencilere Türk bayrağı hediyesi

Elbistan’da okula ilk adımını atan öğrencilere en özel hediye Jandarma ağabeylerinden geldi. TOKİ Şehit Jandarma Er Levent Kuşoğlu İlkokulu’ndaki 1.ve 2.sınıf öğrencilerini ziyaret eden Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görevli rütbeli personeller, geleceğin Türkiye’sinin mimarı olacak çocuklara bayrak ve vatan sevgisini aşılamak amacıyla ay yıldızlı bayrağımızı hediye etti. Çocukların sıralarına oturan jandarma personelleri, öğrencilerle bir süre sohbet etti. Küçük öğrencilerin, jandarmayla ilgili meraklı sorularını da tek tek cevaplayan Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı görevlileri, çocuklara tavsiyelerde bulunarak vatanını sevmenin her şeyden önce çok çalışmaktan geçtiğine vurgu yaptılar. Jandarma personelleri, gerek vatan savunmasında gerekse ay yıldızlı şanlı bayrağımızın ilelebet dalgalanması için nöbeti devralacak kocaman yürekli öğrencilere görevleri hakkında da bilgiler aktardılar.

Okul Müdürü Musa Demir, Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı görevlilerine, özel ziyaretlerinden dolayı şükranlarını sundu.















