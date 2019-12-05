Jandarmadan kış lastiği denetiminde sürücülere broşürlü uyarı

Türkiye genelinde kış lastiği takma zorunluluğunun 1 Aralık’tan itibaren başlaması nedeniyle trafikte güvenli sürüşün sağlanması ve oluşabilecek kazaların önüne geçilmesini amaçlayan Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, sorumluluk alanlarında kalan güzergahlarda denetimlerine başladı. Uygulama çerçevesinde, hafif ticari araçlar, minibüs, tır ve kamyonlar durdurularak lastiklerinin diş derinliğine bakıldı. Jandarma Trafik Timleri, ayrıca lastiklerde bulunması gereken (M+S) işareti ile birlikte kar tanesi (snowflake) işaretlerinin de varlığını kontrol etti.

Sürücülere, kış şartlarında araç kullanırken dikkat etmeleri gereken bilgilerin yer aldığı broşürler de dağıtan ve işyerlerine de asan Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, hava şartlarının değişmesiyle birlikte unutulan ve alınmayacak ufacık bir önlem sonucunda istenmeyen kazaların meydana gelebileceğinin altını çizdi.

Sürücülerden, mecbur kalmadıkça karlı, sisli ve yağmurlu hava ile buzlu yol kesimlerinde özel araçları ile yolculuk yapmamalarını isteyen Jandarma Trafik Timleri, hayat kurtaracak şu uyarılarda bulundular:

“Bölge itibariyle özellikle kış aylarında gündüz hava durumu iyi olsa bile gece yolara buzlanma ve gizli buzlanma olması sebebiyle yolun yüzeyi kayganlaşacağından bu kesimlerde dikkatli seyrediniz. Aracınızın, teknik donanımlarında mutlaka kış bakımı yaptırınız. Mutlaka kış lastiği takınız. Aracınızda zincir, çekme halatı, takoz, kar küreği, tuz, ilkyardım çantası, yangın tüpü gibi malzemeleri mutlaka bulundurunuz. Boş vakitlerinizde aracınızın zincirini söküp takarak pratik kazanınız. Karlı, buzlu, yağmurlu yol kesimlerinde ilerlerken önünüzdeki araçla aranızdaki takip mesafesini daha fazla bırakınız. Her zaman olduğu gibi kış şartlarında da aşırı hız yapmayınız. Bilmediğiniz ve ilk defa kullandığınız yol kesimlerinde ilerlerken ani ve beklenmedik gizli buzlanma gibi durumlarla karşılaşabileceğini unutmayınız.”

Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, sürücülere kazasız ve sorunsuz yolculuk dileğinde bulundu.



