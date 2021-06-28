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Jandarmadan kenevir operasyonu

Afşin ilçesinde jandarma ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda 65 kök kenevir ile 15 gram kubar esrar ele geçirildi.

Jandarmadan kenevir operasyonu
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Afşin ilçesinde jandarma ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda 65 kök kenevir ile 15 gram kubar esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde; B.Ö. (55) isimli şahsın Afşin ilçesine bağlı Bakraç Mahallesinde bulunan evinde arama yapıldı. Aramada 65 kök Hint keneviri ve 15 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, Hint kenevirlerine imha edilmek üzere el koyarken oşüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

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