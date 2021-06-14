Jandarmadan Kaymakam Demir’e 182.yıl ziyareti

Jandarma Teşkilatı, kuruluşunun 182.yıldönümünü kutluyor. Bu çerçevede ülke çapında kutlama etkinlikleri düzenleniyor. Elbistan’da da 182.kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sinan Sert ve beraberindeki rütbeli personel, Elbistan Kaymakamı Özkan Demir’i makamında ziyaret etti.

Ziyarette bir değerlendirme yapan Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Jandarma Teşkilatı'nın milletimizin huzur ve güveni için gece gündüz demeden çalıştığını söyledi.

Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı’nın da sorumluluk sahasında huzur ve güven ortamının tesisinde büyük gayret gösterdiğine vurgu yapan Kaymakam Demir, “Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün deyimiyle " Jandarma her zaman yurt, ulus ve cumhuriyete aşk ve sadakatle bağlı tevazu, fedakârlık ve feragat örneği bir kanun ordusu” olan Jandarma Teşkilatımız; kurulduğu günden bugüne kadar milletimizin emniyeti için çalışarak şerefli bir görevi ifa etmekte, varlığı ile milletimize güven vermektedir.

Gücünü yasalardan ve halktan alan Jandarma Teşkilatımız, vatansever tutum ve üstün hizmet anlayışı ile milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinmiş ve sonsuz güvenine mazhar olmuştur. Bu düşüncelerle, Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıldönümünü kutlar, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi de minnet ve şükranla anıyorum. Başta Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığımızın personelleri olmak üzere tüm Jandarma Teşkilatımızın değerli mensuplarına görevlerinde üstün başarılar diliyor, saygı ve selamlarımı iletiyorum” ifadelerini kullandı.

Elbistan İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sinan Sert de, nezaketinden dolayı Kaymakam Demir’e teşekkür etti.