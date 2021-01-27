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Jandarmadan kaçak telefon operasyonu

Pazarcık ilçesinde jandarma ekipleri, yolcu minibüsündeki bir şahsın üzerinde yaptıkları aramada 7 adet kaçak telefon ele geçirdi.

Jandarmadan kaçak telefon operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Pazarcık ilçesine bağlı Narlı Mahallesi’nde KOM Şube Müdürlüğü ve Narlı Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince müşterek uygulama icra edildi. Uygulama esnasında durdurulan bir yolcu minibüsündeki şahısların üst araması yapıldı. C.K. (29) adlı şahsın üzerinde yapılan aramada, aynı markanın değişik modellerinden toplam 7 adet kaçak telefon ele geçirildi. Ele geçirilen telefonların piyasa değerinin yaklaşık 14 bin TL olduğu bildirildi.

Kaçak telefonlarla yakalanan C.K. adlı şüpheli, işlemleri için karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken şüphelinin de işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

 


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Jandarmadan Kaçak Telefon Operasyonu