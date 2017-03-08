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Jandarma’dan hastane önünde trafik uygulaması

Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Trafik Timleri, Elbistan Devlet Hastanesi önünde yaptıkları uygulamada, kurallara uymayan sürücülere idari para cezası kesti.

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Jandarma’dan hastane önünde trafik uygulaması

Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Trafik Timleri, Elbistan Devlet Hastanesi önünde yaptıkları uygulamada, kurallara uymayan sürücülere idari para cezası kesti.

Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, Elbistan Devlet Hastanesi’nin poliklinik kapısının önünde trafik uygulaması gerçekleştirdi. Sabah saatlerinde poliklinik binası önüne gelen Jandarma Trafik Timleri, özellikle emniyet kemeri takmayan ve seyir halindeyken cep telefonu ile konuşan araç sürücülerine cezai işlem uyguladı.

Araçları, kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmek, araçlardan bir şey atmak veya dökmek, seyir halinde cep veya araç telefonu ile benzer haberleşme cihazlarını kullanmak suçundan sürücülere 95 TL para cezası ve 10 da ceza puanı uygulandı. Ayrıca emniyet kemeri takmayan sürücüler de uygulamadan nasibini aldı. Emniyet kemeri olmadan araç kullanan sürücülere de 95 TL para cezası ve 15 de ceza puanı verildi.

Trafik cezası kesilen araç sürücüleri, cezaları peşin ödedikleri takdirde yüzde 25 oranında indirim hakkına sahip olacaklar.

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