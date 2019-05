Jandarmadan emniyete ‘Kardeşlik Haftası’ ziyareti

Her yıl 28 Nisan-4 Mayıs tarihleri arası ‘Kardeşlik Haftası’ olarak kutlanıyor. Elbistan İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sinan Sert ve beraberindeki rütbeli personeller, kardeş kolluk kuvveti olan Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde ziyarette bulundu. İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sinan Sert, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık’a hafta dolayısıyla çiçek takdim etti.

Ziyarette, jandarma ve emniyetin, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, ülkemizin birliğine ve beraberliğini bozmak isteyenlere karşı omuz omuza mücadeleye devam edilmesi için kardeş kurumlardaki tüm personellerin mesai mevhumu gözetmeden görevlerinin başında olduğu vurgulandı.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık, İlçe Jandarma Komutanlığı heyetinin Kardeşlik Haftası kapsamındaki ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, her iki teşkilatın da kuruluşundan günümüze ülkemizin her bir ferdinin can ve mal güvenliğinin sağlanması, sokakların emniyeti, huzuru, trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla canla başla çalıştığının altını çizdi.

Elbistan İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sinan Sert de, hem jandarma hem de polis teşkilatı uyum içerisinde görevlerini yaptıklarını belirterek, her iki kurumunda tek derdinin vatanımızın bütünlüğü olduğuna dikkati çekti.