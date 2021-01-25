Jandarmadan Emine teyzeye doğum günü sürprizi

Jandarma ekipleri, il genelindeki 70 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak ve onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek için ziyaretler gerçekleştirmeye başladı. Yaşlıların kapılarını çalan jandarma personelleri, evlerine misafir oldukları yaşlıların hayır dualarını alıyor. Vefa ziyaretleri kapsamında Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Karaelbistan Mahallesi’nde ikamet eden 75 yaşındaki Emine Ekici’nin evine misafir oldu. Ekici’ye pasta ile doğum günü sürprizi yapan jandarma personelleri, çeşitli hediyelerle de Emine teyzenin gönlünü aldı.

Jandarma ekiplerinin bu sürprizi karşısında büyük mutluluk yaşayan Emine teyze, ise vefa örneği sergileyen personellere teşekkür etti.