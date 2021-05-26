Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Vali Coşkun Elbistan'da incelemelerde bulundu
Vali Coşkun Elbistan'da incelemelerde bulundu
Elbistan’ın ilk erkek voleybol takımının parolası şampiyonluk
Elbistan’ın ilk erkek voleybol takımının...
Jandarmadan Ekinözü ve Elbistan’da uyuşturucu operasyonu
Jandarmadan Ekinözü ve Elbistan’da uyuşturucu...
Elbistan Belediyesi’ni fatura yükünden kurtaracak GES’in kurulumuna başlandı
Elbistan Belediyesi’ni fatura yükünden kurtaracak...
Termik santral kaynaklı hava kirliliğinde ilk 3’e girdik
Termik santral kaynaklı hava kirliliğinde...
banner191
banner162

Jandarmadan Ekinözü ve Elbistan’da uyuşturucu operasyonu

Ekinözü ve Elbistan’da jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 1 kişi gözaltına alınırken metamfetamin ve kubar esrar ele geçirildi.

Jandarmadan Ekinözü ve Elbistan’da uyuşturucu operasyonu
banner167

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ekinözü ilçesinde ikamet eden O.Ç. isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Adli makamlardan alınan arama ve el koyma kararına istinaden şahsın ikametinde arama yapıldı. Aramada, satışa hazır şekilde metamfetamin ile kubar esrar maddesi ele geçirildi. Soruşturmanın devamında şüphelinin Elbistan’a bağlı Karaelbistan Mahallesi’nde bir yakınına ait boş evde de arama yapıldı. Bu ikamette de metamfetamin adlı sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 25 gram metamfetamin ve 10 gram kubar esrar ele geçirilmiş oldu.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan O.Ç. hakkında başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Jandarmadan Ekinözü Ve Elbistanda Uyuşturucu Operasyonu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.