Jandarmadan Dünya Kadınlar Günü’ne özel jest

Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında bir dizi ziyaretlerde bulundu. Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görevli personeller, ilk olarak şehitlerimizin emanetleri olan anne ve eşleri ile gazi anneleri ve eşlerini ziyaret etti. Şehit annelerine çiçek ve çeşitli hediyeler takdim eden jandarma görevlileri, Covid-19’la mücadelenin kahramanları olan sağlık personellerini ziyaret etti. İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne geçen jandarma personelleri, kadın polislere de karanfil hediye ederek anlamlı günlerini kutladı. Okullarda öğretmenlere de jest yapan jandarma görevlileri, kırsal mahalleleri de ziyaret etti. Kırsal mahallelerde bahçede ya da evlerinde çalışan kadınlara karanfil takdim edip kadınlar gününü kutlayan jandarma ekipleri, oluşturulan yol kontrol noktalarında da kadın sürücüler ve yolculara çiçek verdi. Jandarma görevlileri, tüm vatandaşlara her zaman her türlü sorunda yanlarında olduklarının da altını çizdiler.

Jandarmanın çiçek jesti karşısında duygulanan kadınlar da bu anlamlı günlerinde yanlarında olan jandarma ekiplerine teşekkür ettiler.















