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Jandarmadan drone ile trafik denetimi

Jandarma Trafik Timleri, kış şartlarında trafik kazalarının önüne geçilmesi maksadıyla drone ile havadan trafik denetimi yaptı. Denetimde, aranan 1 şahıs yakalandı.

Jandarmadan drone ile trafik denetimi
 Elbistan-Çoğulhan karayolunda kış şartlarında olası trafik kazalarının önlenmesi amacıyla drone ile denetim yapıldı. Jandarma Trafik Timleri, güzergah boyunca kural ihlali yapan sürücüleri drone ile havadan tespit etti. Denetimlerde sürücüler kış şartlarında dikkat edilmesi gereken trafik tedbirleri konusunda bilgilendirildi. Ayrıca uygulamada; 45 araç ve 54 şahıs sorgulaması yapıldı. Yapılan sorgulamalarda 1 şahsın aranmasının olduğu belirlendi. Söz konusu aranan şahıs, işlemleri için ilçe jandarma komutanlığına götürüldü.

Jandarma ekiplerinin bu tür denetimlerinin aralıksız olarak süreceği belirtildi.


 

 


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Jandarmadan Drone Ile Trafik Denetimi