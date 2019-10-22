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Jandarmadan, drone destekli trafik denetimi

Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, ilçede bir ilke imza atarak drone ile trafik denetimi yaptı.

Jandarmadan, drone destekli trafik denetimi
 

Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, ilçede bir ilke imza atarak drone ile trafik denetimi yaptı.

Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, sorumluluk sahasında trafik kazalarını azaltmak ve kural ihalelerini en alt seviye indirmek için bir ilk olarak drone ile denetim yaptı. Elbistan-Çoğulhan karayolunun Darende kavşağı başta olmak üzere güzergah boyunca kırmızı ışık ihlali yapanlara, şerit ihlali yapanlara ve yaya geçitlerinde yayalara öncelik vermeyen sürücüler, drone ile havadan tespit edildi. Denetimler esnasında trafik kurallarını ihlal eden 8 sürücüye toplam 1880 TL idari para cezası uygulandı. Drone destekli uygulama kapsamında oluşturulan kontrol noktasında sürücülere trafik kurallarına ilişkin bilgilerin yer aldığı broşürler dağıtıldı.

Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri’nin, drone ile denetimlerinin sorumluluk sahasında kalan güzergah ve noktalarda aralıksız olarak devam edeceği bildirildi.







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