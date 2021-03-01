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Jandarmadan define avcılarına operasyon

Nurhak ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalanırken tarihi eser niteliğindeki sikkeler ile haç figürlü kolyeye el konuldu.

Jandarmadan define avcılarına operasyon
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Edinilen bilgiye göre, Nurhak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Biçin Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonla K.Ç., C.S., A.H. ve N.B.’yi, mahalle kırsalında kazı yaparken suçüstü yakaladı. Şüpheliler gözaltına alınırken, define aramada kullanılan 3 adet dedektör ve diğer malzemelere el konuldu. Ayrıca, 3 sikke, 1 haç figürlü kolye ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatılırken, söz konusu şahıslar da ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.


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Jandarmadan Define Avcılarına Operasyon