banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Jandarmadan define avcılarına operasyon

Jandarmanın Elbistan’a bağlı Tapkırankale Mahallesi’nde düzenlediği operasyonda kaçak kazı yaptıkları belirtilen 6 kişi suçüstü yakalandı.

Jandarmadan define avcılarına operasyon
banner143
 

Jandarmanın Elbistan’a bağlı Tapkırankale Mahallesi’nde düzenlediği operasyonda kaçak kazı yaptıkları belirtilen 6 kişi suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Elbistan’a bağlı Tapkırankale Mahallesi bölgesinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisinin alınması üzerine operasyon düzenlendi. Operasyon neticesinde, olay yerinde izinsiz olarak kaçak kazı yapan 6 şüpheli şahıs suçüstü yakalandı. Şahısların define aramada kullandığı 2 adet metal arama çubuğu ve birçok muhtelif kazı malzemesine de el konuldu.

Suçüstü olarak yakalanan R.K., C.K., O.K., C.Y., Y.G. ve A.K. isimli şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.



Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.