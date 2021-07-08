Jandarmadan çiftçilere hayat kurtaracak uyarı

Elbistan’da ve ülke genelinde, herhangi bir ışıklandırması ya da reflektörü olmadan trafiğe çıkan traktörler, özellikle de gece yolculuğu yapanlar açısından büyük tehlike arz ediyor. Römorkların arkasına takılacak reflektör ve traktör kabinlerindeki tepe ikaz lambası için harcanacak 250 lira ile kazaların önüne geçilip hayat kurtarmak mümkün.

Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timleri de hasat sezonunun başladığı bu dönemlerde traktör ve traktöre bağlı olarak kullanılan tarım araçlarından kaynaklı kazaların önlemek için harekete geçti. Çiftçiler ve traktör sürücülerinde farkındalık oluşturmak isteyen jandarma trafik timleri, sorumluluk sahasındaki yol güzergahlarında ve kırsal mahallelerde uygulama noktası oluşturarak reflektör ve tepe lambası kullanımının önemine dikkat çekiyor.

Kontrol noktalarında durdurulan traktörlerdeki ışık donanımlarını denetleyen jandarma trafik timleri, özellikle reflektör, kabin ve tepe ikaz lambası kullanımı, çok sayıda römork kullanılmaması, römorklarda insan taşınmaması gibi konularda uyarılarda bulundular. Reflektörsüz ve ışık donanımı eksik traktörün karayolunda seyreden diğer sürücüler için tehlike arz ettiğinin altını çizen Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timleri, alınacak önlemlerin kazaların yanı sıra can ve mal kaybının önüne geçmesindeki önemine dikkat çektiler.

Jandarma trafik timleri, traktör sürücüleri ve çiftçilere şu hayati uyarılarda bulundular:

“Traktörünüzü sürücü belgesi olmayan şahısların ve çocuklarınızın sürmesine izin vermeyiniz. Traktörünüzün sigorta ile muayenesini yaptırınız ve traktör ile römork arasındaki elektrik bağlantı kablosunu takınız. Traktörünüze 2 adet standartlara uygun reflektör takınız. Traktörünüze şartlara uygun olarak yanıp sönen, flaşörlü, sarı ışıklı, dönerli uyarı lambası takınız. Traktörünüze 1 adetten fazla römork takmayınız. Fazla römork, traktörün fren sistemini etkileyecek ve manevra yapmanızı zorlaştıracaktır. Tarım ürünlerinizi römorkunuza kasa seviyesini geçmeyecek şekilde yükleyiniz. Yola düşen bir ürünün kazaya sebebiyet verebileceğini unutmayınız. Traktörünüzün üzerine ve römorkunuzda yük üzerine yolcu almayınız. Traktörünüzü ve römorkunuzu kesinlikle yol üzerine ve acil bir durum olmadığı sürece banket üzerine bırakmayınız.”