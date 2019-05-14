Jandarmadan Çiftçiler Günü ziyareti

Kahramanmaraş ve ilçelerindeki çiftçiler, tüm dünya ile birlikte 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nü kutluyor. Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli personeller de il genelindeki 11 ilçede çiftçilerin bu özel gününü çalıştıkları tarlada kutladı. Jandarma ekipleri, dağlık kesimlerde öküzlere bağladıkları karasabanla tarla süren, ya da ovalık bölgelerde traktörle çalışan çiftçileri ziyaret etti. Jandarma görevlileri, çiftçilerin Dünya Çiftçiler Günü’nü kutlarken bol ve bereketli bir sezon dileğinde bulundu.

Çiftçiler ise, jandarma görevlilerine bu duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederek çalışmalarını kaldığı yerden devam ettirdi.







