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Jandarma yol kontrolünde 154 kilo kaçak tütün ele geçirdi

Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları yol kontrolünde bir araç içerisinde ele geçirdikleri 154 kilo kaçak tütüne el koyarken araç sürücüsüne de 3 bin 873 T idari para cezası kesildi.

Jandarma yol kontrolünde 154 kilo kaçak tütün ele geçirdi
 Edinilen bilgiye göre, Elbistan-Nurhak karayolunda rutin yol uygulaması yapan Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nurhak istikametinden gelen bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, 154 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi. Söz konusu tütünlere, mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konuldu. Araç sürücüsü ve tütünlerin sahibi 48 yaşındaki M.A.B.’ye ise TPDK’dan yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapmaktan 3 bin 873 TL idari para cezası uygulandı.

Jandarmanın, bu tür kontrol ve denetimlerinin aralıksız süreceği belirtildi.

 


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obalı hacı 16 saat önce

gardaşım sigara haram haramdan ticaret olmaz reisimiz bu işe el atsın tütün yasaklansın haramın binası olmaz ak davamızdan bu iş için çözüm bekliyoz ak dava hak dava

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