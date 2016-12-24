Jandarma ve Emniyet ortak uygulama yaptı

Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ile İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, şehir merkezinde ortak asayiş uygulaması gerçekleştirdiler.

Elbistan’da son bir ayda 3 kez yapılan ve vatandaşlardan büyük destek gören genel asayiş uygulamasının bir benzeri hafta sonunda gerçekleştirildi. Son uygulamanın, öncekilerden olan farkı ise Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekiplerle müşterek olarak gerçekleştirilmesi oldu. Emniyet ve Jandarmanın müşterek olarak gerçekleştirdiği asayiş uygulaması için Elbistan-Nurhak karayolu, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı ve Elbistan-Göksun Karayolunun Ekinözü kavşağı belirlendi.

Şehrin 3 ayrı bölgesinde kurulan uygulama noktalarında, durdurulan araçlar didik didik aranırken ekiplerin güvenliği de zırhlı araçlarla sağlandı.

Çok sayıda resmi ve sivil ekibin katıldığı uygulama sabah erken saatlerde başladı. Jandarma ve polis ekipleri, durdurdukları araçları tek tek ararken sürücüler ile araçlarda bulunan vatandaşların da kimlik bilgileri Genel Bilgi Taraması’ndan (GBT) sorgulandı. Trafik kurallarına uymayan araç sürücülerine cezai işlem uygulandı. Müşterek asayiş uygulaması, akşam saatlerine kadar devam etti.



