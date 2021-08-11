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Jandarma trafikten yolcu otobüslerinde sivil denetim

 Son zamanlarda ülkemizde meydana gelen otobüs kazalarının artması üzerine jandarma trafik timleri, daha önceden rutin olarak yaptığı sivil denetimlerine ağırlık verdi.

Jandarma trafikten yolcu otobüslerinde sivil denetim
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Jandarma trafik personeli sivil bir yolcu gibi otobüse binip yolculuk yapıyor, yol boyunca şoförün kural ihlali yapıp yapmadığını denetliyor, sürücülerin emniyet kemeri kontrolü nu yapıyor ve kural ihlali yapan şoföre ceza yazıyor ve  yolcuları uyarıyor.

Türkiye’de son günlerde yaşanan otobüs kazaları sonrası şehirlerarası otobüsler ve ilçeler arasında yolcu taşımacılığı yapan minibüslere yönelik denetimler sıklaştırıldı. Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timleri, hem resmi hem de sivil olarak denetimlerini sürdürüyor.

Otobüs ve yolcu taşıyan araçların karıştığı trafik kazalarının bölgemizde meydana gelmesini önlemek ve sürücülerde algılanan yakalanma duygusunun oluşturulması maksadıyla, yapılan sivil denetimlerde; şoförlerin kural ihlali yapıp yapmadığı, yolcuların emniyet kemeri kullanıp kullanmadıkları ve şoför ve yolcuların pandemi kurallarına uyup uymadıkları gibi hususlar kontrol ediliyor.

Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik timlerinin, bu yöndeki denetimlerine önümüzdeki dönemde de hassasiyetle devam edeceği bildirildi.

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Jandarma Trafikten Yolcu Otobüslerinde Sivil Denetim