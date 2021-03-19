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Jandarma trafikten yaya ve okul geçitlerinde denetim

Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik timleri, yaya ve okul geçitlerinde denetimlerde bulundu.

Jandarma trafikten yaya ve okul geçitlerinde denetim
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Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timleri, İçişleri Bakanlığı’nca trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımının yaygınlaştırılması amacı ile başlattığı ‘Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın‘ projesi kapsamında sürücüleri ve yayaları bilgilendirdi. Okul ve yaya geçitlerinde denetimlerde bulunan jandarma trafik timleri, sürücü ve yayalara, yaya ve okul geçidinin kullanımı konusunda bilgiler aktardı. Sürücü ve yayalara, yaya ve okul geçidi bulunan yerlerde ilk geçiş hakkının yaya ve öğrencilere ait olduğu bir kez daha hatırlatıldı. Ayrıca denetimde projeyle ilgili farkındalığı arttırmak amacıyla broşürler dağıtıldı.

Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timlerinin, bu yöndeki denetim ve uygulamalarının aralıksız olarak devam edeceği belirtildi.

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Jandarma Trafikten Yaya Ve Okul Geçitlerinde Denetim