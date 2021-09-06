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Jandarma trafikten traktör ve motosiklet denetimi

Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik timleri, sorumluluk sahasında kalan güzergahlarda traktör ve motosikletlere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Jandarma trafikten traktör ve motosiklet denetimi
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Trafik yoğunluğunun yaşandığı saatlerde kontrol noktası oluşturan jandarma trafik timleri, traktör ve motosiklet sürücülerine yönelik eş zamanlı olarak denetimlerde bulundu. Traktörlere yönelik denetimlerde özellikle ROPS demiri/ kabin kullanımı ve römorklara reflektör takılması konularında sürücülere uyarılarda bulunuldu. Motosiklet sürücü-yolcularına ise kask ve koruyucu elbise kullanmaları konusunda bilgilendirme yapılarak kazalara karşı alınacak tedbirler konusunda el broşürü dağıtıldı. Ayrıca denetimlerde eksiklikleri tespit edilen sürücülere trafik idari para cezası uygulandı.

Traktör ve motosiklet kazalarının önlenmesi maksadıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceği belirtildi.

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Jandarma Trafikten Traktör Ve Motosiklet Denetimi