Jandarma trafikten tarım araçları ve traktör denetimi

Tarım araçları ve traktör faaliyetlerinin artması nedeniyle Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında traktör ve tarım araçlarına yönelik eş zamanlı olarak olarak denetim icra edildi. Denetimde özellikle traktörlerde ROPS demiri/ kabin kullanımı konusunda ve römorklara reflektör takılması konusunda sürücülere bilgilendirme yapılarak ve kazalara karşı alınacak tedbirler konusunda el broşürü dağıtıldı. Ayrıca denetimde eksiklikleri tespit edilen 5 traktör sürücüsüne toplam 1.562 lira trafik idari para cezası uygulandı.

Önümüzdeki dönemde de traktör ve tarım araçlarının karıştığı kazaların önlenmesi maksadıyla maksadıyla trafik denetimleri aralıksız sürdürüleceği bildirildi.