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Jandarma trafikten tarım araçları ve traktör denetimi

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı’nın koordinesinde aralarında Elbistan’ın da bulunduğu 8 ilçede trafik timlerince tarım araçları ve traktörlere yönelik olarak denetimlerde bulunuldu.

Jandarma trafikten tarım araçları ve traktör denetimi
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Tarım araçları ve traktör faaliyetlerinin artması nedeniyle Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında traktör ve tarım araçlarına yönelik eş zamanlı olarak olarak denetim icra edildi. Denetimde özellikle traktörlerde ROPS demiri/ kabin kullanımı konusunda ve römorklara reflektör takılması konusunda sürücülere bilgilendirme yapılarak ve kazalara karşı alınacak tedbirler konusunda el broşürü dağıtıldı. Ayrıca denetimde eksiklikleri tespit edilen 5 traktör sürücüsüne toplam 1.562 lira trafik idari para cezası uygulandı.

Önümüzdeki dönemde de traktör ve tarım araçlarının karıştığı kazaların önlenmesi maksadıyla maksadıyla trafik denetimleri aralıksız sürdürüleceği bildirildi.

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Jandarma Trafikten Tarım Araçları Ve Traktör Denetimi