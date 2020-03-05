Jandarma trafikten plaka denetimi

Jandarma Genel Komutanlığı, 81 ilde eşzamanlı olarak "Sahte-İkiz veya Standart Dışı Plaka Kullanımına Yönelik Denetim" gerçekleştirildiğini duyurdu. Denetimler sırasında 110 bin 900 araç kontrol edilirken, 4 çalıntı araçla ilgili işlem yapıldı. 1.170 araç trafikten men edildi ve 24 sürücü belgesi geri alındı.

Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri de, söz konusu denetimler kapsamında sorumluluk sahasında kalan bölgelerde ve şehirlerarası yol güzergahlarında kontrol noktaları oluşturdu. Eşzamanlı olarak gerçekleştirilen denetimlerde durdurulan araçların plakaları ve evrakları tek tek incelendi. Sürücülere, trafik kurallarına uymanın önemi bir kez daha vurgulandı.

















