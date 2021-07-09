Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Uyuşturucu satıcılarına ceza yağdı
Uyuşturucu satıcılarına ceza yağdı
Kahramanmaraş’ta 97 bin yabancı uyruklu insan yaşıyor
Kahramanmaraş’ta 97 bin yabancı uyruklu...
Elbistan Belediyesi, 6 sosyal tesisi 3 yıllığına kiralayacak
Elbistan Belediyesi, 6 sosyal tesisi...
Plastik ve Estetik Cerrahi Uzmanı Erhan Güneri hasta kabulüne başladı
Plastik ve Estetik Cerrahi Uzmanı...
Jandarmadan çiftçilere hayat kurtaracak uyarı
Jandarmadan çiftçilere hayat kurtaracak uyarı
banner191
banner162

Jandarma trafikten ‘öncelik yayanın, öncelik hayatın’ denetimi

Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik timleri, yaya geçitlerinde denetimlerde bulundu.

Jandarma trafikten ‘öncelik yayanın, öncelik hayatın’ denetimi
banner167

Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timleri, İçişleri Bakanlığı’nca trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımının yaygınlaştırılması amacı ile başlattığı ‘Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın‘ projesi kapsamında sürücüleri ve yayaları bilgilendirdi. Yaya geçitlerinde denetimlerde bulunan jandarma trafik timleri, sürücü ve yayalara, yaya ve okul geçidinin kullanımı konusunda bilgiler aktardı. Sürücü ve yayalara, yaya ve okul geçidi bulunan yerlerde ilk geçiş hakkının yaya ve öğrencilere ait olduğu bir kez daha hatırlatıldı.

Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timlerinin, bu yöndeki denetim ve uygulamalarının aralıksız olarak devam edeceği belirtildi.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Jandarma Trafikten öncelik Yayanınöncelik Hayatın Denetimi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.