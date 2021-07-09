Jandarma trafikten ‘öncelik yayanın, öncelik hayatın’ denetimi

Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timleri, İçişleri Bakanlığı’nca trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımının yaygınlaştırılması amacı ile başlattığı ‘Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın‘ projesi kapsamında sürücüleri ve yayaları bilgilendirdi. Yaya geçitlerinde denetimlerde bulunan jandarma trafik timleri, sürücü ve yayalara, yaya ve okul geçidinin kullanımı konusunda bilgiler aktardı. Sürücü ve yayalara, yaya ve okul geçidi bulunan yerlerde ilk geçiş hakkının yaya ve öğrencilere ait olduğu bir kez daha hatırlatıldı.

Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timlerinin, bu yöndeki denetim ve uygulamalarının aralıksız olarak devam edeceği belirtildi.