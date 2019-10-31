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Jandarma Trafik’ten ‘önce yaya’ uygulaması

Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, sorumluluk sahasında kalan mahallelerdeki okul çevrelerinde trafikte yaya önceliğine dikkati çekebilmek amacıyla denetim yaptı.

Jandarma Trafik’ten ‘önce yaya’ uygulaması

Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, İçişleri Bakanlığı'nın "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla 2019 yılını "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan etmesi dolayısıyla denetimlerde bulundu. Jandarmanın sorumluluk sahasındaki okullar ve çevrelerinde yapılan uygulamalarda öğrenciler, ellerindeki ‘öncelik hayatın, öncelik yayanın’ yazan pankartla sürücülere uyarılarda bulundu. Uygulamada, sürücülere yaya geçitlerinde farkındalığın arttırılması için bilgilendirmeler yapılarak yaya geçitlerinde öncelik yayaya ait olduğu hatırlatıldı.

Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri’nin sorumluluk sahasındaki denetim ve uygulamaların artarak devam edeceği belirtildi.


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