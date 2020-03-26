Jandarma trafikten işçi servislerinde koronavirüs denetimi

İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüsle mücadele kapsamında tüm şehir içi ve şehirlerarası çalışan toplu taşıma araçlarının araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu kabul etmesini ve araç içindeki yolcuların oturma şeklinin temasını engelleyecek şekilde olmasını öngören genelgenin ardından Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, işçi taşıyan servisleri denetledi.

Jandarma Trafik Timleri, servislerdeki kişi sayısını ve aralarında güvenli mesafe olup olmadığını kontrol etti. Ekipler, kurallara uymayan yolcuları ve sürücüleri uyardı. Denetimlerin, artarak devam edeceği belirtildi.