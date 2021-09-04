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Jandarma trafikten drone destekli denetim

Elbistan’da direksiyon başındayken cep telefonu kullanan sürücülere yönelik drone destekli denetim gerçekleştirildi.

Jandarma trafikten drone destekli denetim
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Jandarma Trafik Timleri, il genelindeki 8 ilçede seyir halindeyken cep telefonu kullanan sürücülere yönelik denetimlerde bulundu. Pazarcık, Türkoğlu, Onikişubat, Dulkadiroğlu, Andırın, Göksun, Afşin ve Elbistan’ı kapsayan denetimlerde, 1 jandarma trafik personeli yol kenarında uygun bir yerde bekleyerek seyir halinde iken cep telefonunu ele alarak kullanan sürücüleri tespit edip ve bu sürücüleri çevirme ekibine bildirmiştir. Çevirme ekibinde görevli personelce dkural ihlalinde bulunan sürücülere trafik idari para cezası uygulandı.

Seyir halindeyken cep telefonu kullanımının kazaları en az 3 kat arttırdığı belirtilmiş ve sürücülere genel trafik kuralları konusunda bilgilendirme yapıldı. Ayrıca denetimde 9’u seyir halindeyken cep telefonu kullanmaktan olmak üzere kural ihlalinde bulunan 48 sürücüye toplam 37 bin 392 TL trafik idari para cezası uygulandı. 2 sürücünün de alkollü araç kullanmaktan dolayı ehliyetine el konuldu.

Kazaların önlenmesi amacıyla denetimler aralıksız sürdürüleceği belirtildi.

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Jandarma Trafikten Drone Destekli Denetim