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Jandarma trafik, yolcu taşımacılığı yapan araçları denetledi

Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik timleri, kentte yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Jandarma trafik, yolcu taşımacılığı yapan araçları denetledi
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Trafik timleri, sorumluluk sahasında kalan yol güzergahlarında yolcu taşıyan araçların karıştığı trafik kazalarının önlenmesi ve sürücülerde algılanan yakalanma duygusunun oluşturulması maksadıyla,  yolcu taşıyan araçlara yönelik denetimlerde bulundu. Uygulamada şoförlerin kural ihlali yapıp yapmadığı, yolcuların emniyet kemeri kullanıp kullanmadıkları ve şoför ve yolcuların pandemi kurallarına uyup uymadıkları hususu özellikle kontrol edildi. Uygulamada araç şoförü ve yolculara uyulması gereken kurallar konusunda bilgilendirme yapıldı.

Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik timlerinin denetimlerine devam edecekleri bildirildi.

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