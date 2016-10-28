Jandarma, şehirlerarası hırsızlık şebekesini çökertti

Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Kahramanmaraş, Elbistan ve Afşin ilçelerindeki 8 ayrı hırsızlık olayının faili olduğu belirlenen 3 kişilik çeteyi, nefes kesen bir operasyonla kıskıvrak yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı asayiş timleri, Kahramanmaraş merkez, Afşin ve Elbistan ilçelerinde silahlı yaralamaya teşebbüs ve 8 adet hırsızlık olayının faili olan 3 kişilik şebekeyi yakalamak için kapsamlı bir çalışma başlattı. Aylarca sürdürülen istihbarı çalışmalar ve soruşturma sonucunda, cezaevi firarisi olan M.A.Ö., H.Y. ve R.G.’nin Elbistan ilçe merkezinde olduğu belirlendi. Şüphelileri takibe alan Jandarma Asayiş Timleri, Mevlana Caddesi’nde operasyonun startını verdi. Şüphelilerin kaçma ihtimaline karşı çevrede geniş güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, 3 şahsın içerisinde olduğu aracın önünü kesti. Hiçbir şeyden habersiz şekilde bir sonraki hırsızlık planlarını yapan 3 şüpheli, jandarma ekiplerini karşılarında görünce kaçmak istese de başarılı olamadı. Araçtan atlayan ve yaya olarak kaçmak isteyen şüpheliler, etraflarını saran jandarmadan kurtulamayacaklarını anlayınca ekiplere saldırdı. Vatandaşların da psikolojik desteğini alan jandarma ekipleri, 3 şüpheliyi kısa sürede etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Araçta yapılan aramada da hırsızlık yaparken kullanıldığı değerlendirilen çeşitli malzemeler bulundu.

Nefes kesen operasyonla yakalanan M.A.Ö., H.Y. ve R.G., Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatı doğrultusunda ifadeleri alınmak üzere Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Elbistan Adliyesi’nde mahkemeye çıkarılan 3 zanlıdan H.Y., M.A.Ö. tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi. Diğer zanlı R.G. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. M.A.Ö.’nün Türkoğlu Açık Cezaevi’nden bir süre önce firar ettiği bildirildi.

Jandarma ekipleri, bu operasyonla çok sayıda vatandaşın korkulu rüyası haline gelen şebekeyi çökertmiş oldu.