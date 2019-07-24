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Jandarma mısır tarlasındaki kenevirleri drone ile yakaladı

Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, drone ile düzenlediği operasyonda mısır tarlasına ekili 114 kök kenevir ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Jandarma mısır tarlasındaki kenevirleri drone ile yakaladı
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Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, drone ile düzenlediği operasyonda mısır tarlasına ekili 114 kök kenevir ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Elbistan’a bağlı Izgın Mahallesi’nde mısır tarlası içerisinde kenevir bitkisi yetiştirildiği istihbaratını alan Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, drone destekli operasyon düzenledi. Operasyonda havalanan drone,  mısır tarlası içerisindeki kenevirleri kısa sürede tespit etti. 10 hektarlık mısır tarlasında ekili vaziyette, boyları yaklaşık 30-40 cm uzunluğunda bakımları yapılmış olan 114 kök keneviri bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak T.T (37) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.


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Han 1 ay önce

YAPRAKLI mahallesi nede bir gözatin lutfen

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Vatandaş 1 ay önce

Allahım bu nasıl insanlık dışı iş kudurdular nalet olsun gençleri zehirliyorlar kendinize gelin

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ZALIM OSMAN 1 ay önce

Kimin tarlasııımış bu

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Elbistanlı 1 ay önce

Adı geçen şahısın bir sucu yok habersiz ekilmiş yapan .o.c belli degil

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