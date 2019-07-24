Jandarma mısır tarlasındaki kenevirleri drone ile yakaladı

Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, drone ile düzenlediği operasyonda mısır tarlasına ekili 114 kök kenevir ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Elbistan’a bağlı Izgın Mahallesi’nde mısır tarlası içerisinde kenevir bitkisi yetiştirildiği istihbaratını alan Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, drone destekli operasyon düzenledi. Operasyonda havalanan drone, mısır tarlası içerisindeki kenevirleri kısa sürede tespit etti. 10 hektarlık mısır tarlasında ekili vaziyette, boyları yaklaşık 30-40 cm uzunluğunda bakımları yapılmış olan 114 kök keneviri bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak T.T (37) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.



