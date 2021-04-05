Jandarma, il genelinde aranması olan 241 kişiyi yakaladı

Kahramanmaraş Valiliği’nden ilçe jandarma komutanlıkları ve Jandarmanın Dedektifleri olan JASAT timleri tarafından 2021 yılının il üç aylık dönemindeki faaliyetlere ilişkin olarak açıklama yapıldı.

Açıklamada, haklarında arama kararı olan 241 şahsın yakalandığı belirtildi. Yakalanan şahıslardan 68’i tutuklanarak cezaevine sevk edilirken, 173 şahıs adli makamlar tarafından serbest bırakıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, “Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığınca halkın huzur ve güvenliğine yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla devam edilecektir” denildi.