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Jandarma, 3 kilo esrar ve 28 kök kenevir ele geçirdi

Elbistan’da jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yaklaşık 3 kilogram esrar maddesi ile 28 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma, 3 kilo esrar ve 28 kök kenevir ele geçirdi
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Edinilen bilgiye göre, Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı kırsal Gündere Mahallesi’nde bir şahsın uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı istihbaratını aldı. Jandarma ekipleri, Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan adli arama kararının ardından şüphelinin evinde arama yaptı. Şüphelinin ikametinde ve eklentilerindeki aramada 28 adet kenevir ile 2 kilo 960 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Söz konusu uyuşturucu maddelere el konulurken şüpheli de işlemleri için karakola götürüldü. Şüphelinin, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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Jandarma3 Kilo Esrar Ve 28 Kök Kenevir Ele Geçirdi