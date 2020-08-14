İzmir’deki kaza, Nurhak’ı yasa boğdu

İzmir'in Balçova ilçesinde tuğla yüklü kamyonun kasasının devrildiği otomobilde bulunan anne tarafından Nurhaklı olan 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken babası, annesi ve kız kardeşi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir-Çeşme Otoyolu üzerinde seyreden 45 TV 766 plakalı tuğla yüklü kamyon, Kadir Beycioğlu idaresindeki 35 KG 8049 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyerlere sıkışan otomobilin üzerine kamyonun kasası devrildi. Otomobildeki 16 yaşındaki Bora Beycioğlu araçta sıkışarak hayatını kaybetti. Kazada sürücü koltuğunda bulunan baba Kadir Beycioğlu ile eşi Hülya Çilem ve kızları Öykü Beycioğlu yaralandı. Yaralılar, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırırken, otomobilde sıkışan çocuğun cansız bedeni itfaiye ekiplerince çıkarılarak, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kazada yaralanan anne Hülya Çilem Beycioğlu’nun (Sağlam), Nurhak ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu, profesör olan eşi ve çocukları ile birlikte İzmir’de yaşadıkları bildirildi.