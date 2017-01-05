İzmir’de hain saldırı: 2 şehit, 7 yaralı

İzmir Adliyesi civarında meydana gelen terör saldırısında bir polis memuru ve bir mübaşir şehit oldu. Hain terör saldırısının ardından açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, teröristlerin çok büyük bir kıyım hedeflediklerini kaydetti.

Edinilen bilgiye göre, saldırı İzmir Adliyesi yakınlarında saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İzmir'de bir terör saldırısı gerçekleştirildi. Bomba yüklü olduğu değerlendirilen bir araçla adliyeye girmek isteyen teröristler, polisle girdikleri çatışmada bombalı aracı patlattı. Saldırıda 1 polis ile bir adliye çalışanı şehit olurken, 2 terörist de öldürüldü. Polis ekiplerinin, 3. teröristi arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Terör saldırısı nedeniyle aralarında polis ve sivillerin de bulunduğu yararlılar ise Ege Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.

İzmir Valisi Erol Ayyıldız, olay yerine gelerek açıklamada bulundu. Çıkan çatışma sonucunda bir polis memuru ile bir mübaşirin şehit olduğunu belirten Ayyıldız, “Hepimize geçmiş olsun. Teröristler ölü olarak ele geçirildi. Yanlarında iki kaleşnikof tüfek, ayrıca 8 adet RPG-7 fişeği, 8 adet el bombası bulundu. Bu hadise içimizi acıtmakla beraber saldırının bu şekilde atlatılması alınan tedbirlerin ve cefakar ve vefakar emniyet güçlerimiz sayesinde oldu. Bu hadise içimizi yaktı. Biraz önce bir araç daha tespit edildi. O da kontrollü bir şekilde patlatıldı. Teröristlere ait olduğunu düşünüyoruz. Bu anlamda tüm milletimize başsağlığı dilerim. İnşallah bu tür hadiseler tekrar yaşanmaz” dedi.

Facianın önüne geçen polis, şehit oldu

İlk bulgulara göre saldırının terör örgütü PKK’yı gösterdiğini kaydeden Ayyıldız, “Örgüt bazında kim olabilir değerlendiriyoruz. Elde olan verilen terör örgütü PKK’yı gösteriyor. Eylem biçimine ve kimlik tespitine bakıldığından böyle değerlendirdik. Buradaki tedbirler sayın başsavcımız ve komutanlarımız ile güvenlik değerlendirmeleri yapmıştık. Tedbirli ve teyakkuz halindeydik. Bu değerlendirme sonucu arkadaşımız araca müdahale etmesi sonucu bu hadise yaşandı. Bu hadiseyi önleyen kardeşimizin şehit oldu. Polisimiz onları durdurmak istedi. Teröristler kaçarken çatışma çıkıyor ve polisimiz karşılık veriyor. Sonrasında araç patlatılıyor. Tüm istihbaratlar değerlendiriliyor. Başka yerde eylem ihtimaline karşın teyakkuzdayız. 3 polisimiz yaralı. Yaralı sayımız 6-7 civarında. Tedavi olan polislerimiz tedavi altında. Allah emniyet mensuplarımızdan razı olsun” dedi.

Başbakan Yardımcısı Kaynak: “Çok büyük bir kıyım hedeflenmiş”



İzmir'de gerçekleşen saldırıya ilişkin hükümetten ilk açıklamayı yapan isim ise Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak oldu.

Saldırının Türkiye’nin ve İzmir’in huzuruna yönelik olduğunu belirten Kaynak, iki saldırganın da ölü olarak ele geçirildiğini ifade etti. Saldırganlara ait mühimmatların tamamının kontrollü bir şekilde patlatılarak imha edildiğini kaydeden Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, “Türkiye’nin kokteyl terörist saldırıları ile karşı karşıya kalacağını daha önceden söylediğini hatırlatan Kaynak, “İzmir Valisi’nin açıklamalarına göre akla ilk olarak PKK geliyor. Güneydoğu’da TSK, polis ve korucularımızın çok önemli çalışmaları var. Suriye’den ülkemize doğru gelen terörist geçişi 135. gününe girdiğimiz Fırat Kalkanı Harekatı ile önlenmişti. Suriye’de Cerablus’tan Azez’e kadar 90 kilometre eninde, 20 kilometre derinliğinde bir alan TSK’nın desteği ile ÖSO’nun operasyonları ile terörden temizlendi. Bu defa bu örgütlerin kişisel eylemlere geçtikleri anlaşılıyor.

Daha önce Doğu ve Güneydoğu’da daha büyük gruplar halinde yaptıkları eylemleri bomba yüklü araçlarla, canlı bombalarla yapmaya gayret ediyorlar. Bugünkü hadise gösterdi ki polisimiz bu hususta tedbirli, bu işin eğitimini almış. Adliyeye doğru girmeye çalışan aracı engellediler. Bir adliye çalışanı ve bu engellemede en büyük pay sahibi olan polisimiz maalesef şehit oldu. Ele geçirilen mühimmata baktığınızda çok büyük bir kıyım hedeflendiği anlaşılıyor. Allah’a hamdolsun başarılı olamadılar. İki kardeşimiz maalesef şehit oldu. Geçen hafta yeni yıla büyük bir umut ile girmek isterken Ortaköy’deki saldırıyı yaşamıştık. İzmir çok güvenli ve huzurlu bir şehir, İzmir’in huzuruna, Türkiye’nin huzuruna yönelik bir saldırı olmuştur. Bunlar bizi terörle mücadeleden saptıramayacaktır. Çok yakında göreceğiz, bunların sonunun geldiğini göreceğiz. İzmir’e ve bütün ülkemize taziyelerimi iletiyorum” dedi.

“Eylem beraberliği içindeler”

PKK ve DEAŞ’ın eylem beraberliği içinde olduklarını kaydeden Kaynak, “Neticesi daha büyük facia olacak bir hadiseyi önleyen şehit polisimize, çalışma arkadaşlarına, teşekkür etmek ne kadar doğrudur bilmiyorum ama şükranlarımızı iletiyorum. İki terörist, ikisi de ölü olarak ele geçirilmiştir. Hazırladıkları bomba yüklü araç imha edilmiştir. PKK’yı gösteriyor, DEAŞ’ı gösteriyor. Hangisini gösterirse göstersin bunlar ortak bir eylem beraberliği içindeler. Üst akıl her birini başka yerde devreye sokuyor. Bunun hiçbirisi Türkiye’nin ne terörle mücadelesinden ne Suriye’de yürüttüğü Fırat Kalkanı Harekatı’ndan taviz vermesini, ne Irak’ta, Musul civarında, Başika’da kurduğumuzdan kamptan vazgeçmemizi, Telaferli, Kerküklü, Musullu insanlara sahip çıkmaktan bizi engelleyemeyecektir” ifadelerini kullandı.